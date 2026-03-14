Yunanistan Mahkemesi’nin “yasadışı dinleme/takip” suçundan mahkum edilen Tal Dilian’ın Perşembe gecesi yaptığı “hükümetler ile iş birliği yapıyoruz” açıklamasının, 2019’da Güney Kıbrıs gündemine gelen “casus van” konusunu yeniden gündeme getirdiği bildirildi.

Politis “Predqator spyware” dinleme yazılımı skandalıyla ilgili Yunanistan’da, diğer üç kişiyle birlikte yasa dışı telefon dinlemeleri ve verilere sızma suçlarından hüküm giyen Intellexa şirketinin kurucusu İsrailli iş adamının perşembe gecesi bir TV kanalına yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre Dilian, “şirketinin sadece devletler ve yasa uygulayıcılarıyla çalıştığını, izleme/dinleme sistemlerinin kullanım sorumluluğunun, sistemleri satın alan ve işleten makamlara ait olduğunu” açıkladı. Açıklamasında, doğrudan atıf yapmamasına rağmen Güney Kıbrıs’ta, “casus van” skandalı ile ilgili tartışmaları yeniden tetikledi.

“Casus van” skandalı 2019’da Rum polisinin Dilian’ın şirketine ait, içerisinde ileri teknoloji izleme/dinleme sistemleri bulunan siyah renkli van araca el koymasıyla patlak vermişti. Araçtaki sistemin yüzlerce metre çapındaki alanda yapılan telefon görüşmelerini dinleme ve cep telefonlarına müdahale etme olanağına sahip olması, kişisel verilerle ilgili yasanın ihlal edilip edilmediğiyle ilgili yoğun bir siyasi tepkiye ve araştırma başlatılmasına neden olmuştu.

Yoğun araştırmalardan sonra Rum makamları, Dilian hakkında cezai kovuşturma başlatmadı, şirketine para cezası kesti. Yunanistan’da yaşanan son gelişmeler ve özellikle Dilian’ın yaptığı açıklama Güney Kıbrıs’taki tepkileri yeniden gündeme getirdi.

Ekologlar Hareketi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dilian’ın söylediklerinin Güney Kıbrıs’taki izleme/dinleme teknolojilerinin kullanıcısı ya da iş birlikçilerinin kimler olduğuna dair yeni soru işaretleri yarattığına dikkat çekti.

Açıklamada “şirketin doğrudan devletlerle ve yasa uygulayıcıları ile iş birliği yaptığını açıkladığına göre, meselenin tamamen aydınlatılmamış Kıbrıs ayağıyla ilgili soru işaretleri güçleniyor” vurgusunu yapan parti, konunun yeniden araştırılmasını ve tamamen aydınlatılmasını istedi.