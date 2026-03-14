Güney Kıbrıs'ta bölgesel hava ulaşımında yaşanan aksaklıklar nedeniyle bugün Larnaka ve Baf havalimanlarında bazı uçuşlar iptal edildi.

Havalimanı uçuş programlarına göre iptaller özellikle Kıbrıs ile İsrail, Lübnan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki seferlerde yoğunlaştı.

Larnaka Havalimanı’nda Bahreyn’den Gulf Air, Beyrut’tan Cyprus Airways ve Tel Aviv’den Israir tarafından gerçekleştirilen bazı uçuşların yanı sıra Air Haifa’nın Hayfa bağlantılı seferleri de iptal edildi. Abu Dabi’den Wizz Air’e ait bir uçuş ile Londra Heathrow’dan planlanan bir varış da gerçekleşmedi.

Larnaka’dan yapılması planlanan kalkışlarda da benzer güzergâhlarda iptaller yaşandı. Bahreyn, Beyrut, Tel Aviv, Hayfa ve Abu Dabi’ye yapılacak bazı uçuşlar iptal edilirken, bu hatlar arasında planlandığı gibi gerçekleşen tek seferin British Airways’in Londra Heathrow uçuşu olduğu belirtildi.

Baf Havalimanı’nda ise iptaller yalnızca Hayfa bağlantılı uçuşlarla sınırlı kaldı. Londra Gatwick’e EasyJet ve Ryanair tarafından gerçekleştirilen seferlerin ise planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, seyahat etmeyi planlayan yolculara uçuş saatlerinde değişiklik olabileceği uyarısında bulunarak, güncel bilgilerin havayolu şirketleri veya seyahat acenteleri aracılığıyla kontrol edilmesini tavsiye etti. Ayrıca Larnaka ve Baf havalimanlarına ait canlı varış ve kalkış bilgilerinin Hermes Airports’un internet sitesi üzerinden takip edilebileceği kaydedildi.