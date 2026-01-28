Polis tarafından Gazimağusa, Girne ve İskele’de düzenlenen operasyonda, satışa hazır paketler halinde hintkeneviri, metamfetamin, kokain, sentetik cannabinoid ve MDMA türü uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 13 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile polis ekipleri tarafından dün Gazimağusa, Girne ve İskele ilçelerinde koordineli şekilde ‘Temiz Sokaklar Operasyonu’ gerçekleştirildi.

Operasyonda ev, araç ve şahıs üst aramalarında; satışa hazır paketler halinde toplam 236 gram hintkeneviri, 22 gram metamfetamin ile 50 miligram kokain türü uyuşturucu madde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren 10 adet kağıt, MDMA (extasy) türü uyuşturucu madde içeren toplam 67 adet hap, tütünle karışık uyuşturucu madde içeren 5 adet sarma sigara ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 3 hassas terazi, 2 öğütücü ve cam pipo ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.K.(K-38), F.B.(E-40), G.K.(E-24), Y.Ş.(E-23), M.Y.Y.(E-23), M.Ş.(E-20), C.D.(K-40), M.N.(E-27), O.N.(K-51), A.F.S.(E-27), S.K.A.A.K.(E-24), K.A.D.K.A.B.(K-24) ve M.S.A.A.R.(K-23), zanlı olarak tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.