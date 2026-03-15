Türkiye'nin 1959'da başlayan kulüpler arasındaki en üst düzey futbol organizasyonu Süper Lig'de 68. sezon devam ediyor. 2025-2026 sezonuna kadar geçen 67 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede Fenerbahçe en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarına sahipti.

Galatasaray, bu sezonki performansıyla sarı-lacivertlilere göre 4 galibiyet fazla aldı. Sezon başındaki 4 galibiyet farkını kapatan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ligde en çok galibiyet alan takım ünvanına ortak oldu.

İki takım, geride kalan 2 bin 258 müsabakada bin 304'er galibiyet elde etti. Galibiyet sayısında açık ara önde olan iki takımı bin 216 galibiyetle Beşiktaş takip etti.

Liderlik rekoru Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı ekip, toplam puanda Fenerbahçe'nin gerisinde olsa da lider olduğu hafta sayısında zirvede yer aldı.

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 662 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu. Sıralamada Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 440 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

En fazla şampiyon olan takım Galatasaray

"Cimbom" Süper Lig'de en fazla şampiyonluk kazanan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

Ligde 25 kez sezonu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin (19) 6 şampiyonluk önünde zirvede yer alıyor. Beşiktaş 16 şampiyonlukla üçüncü, Trabzonspor 7 şampiyonlukla dördüncü sırada geliyor.

Bursaspor ve İstanbul Başakşehir, birer şampiyonluğa ulaştı.

68 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından bugüne kadar oluşturulan puan durumunda ilk 5 takım şöyle sıralanıyor: