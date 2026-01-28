Girne Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha pratik, esnek ve çevreci hale getirmek amacıyla “mikromobilite” uygulamasını hayata geçirdi.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, “ulaşım vizyonu” doğrultusunda devreye alınan uygulama ile Girne’de yaşayanlar ve kenti ziyaret edenler, kısa mesafelerde hızlı ve kolay bir ulaşım alternatifine kavuşmuş olacak.

Uygulama, mikromobilite alanında faaliyet gösteren Tazı firması ile ortaya konulan iş birliği sonucunda faaliyete başladı. Mobil uygulama üzerinden erişilebilen sistem sayesinde kullanıcılar, şehir içinde diledikleri noktadan sürüş başlatabiliyor.

Bilgilendirmede, Antik Girne Limanı bölgesinin (Turizm Bilgilendirme Ofisi ile Girne Kalesi arası) sürüşlere kapalı olduğu vurgulandı. Bu alanda sürüş yaptığı tespit edilen kullanıcılar hakkında 5 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Uygulamayı kullanmak isteyen vatandaşlar, App Store ve Google Play üzerinden “Tazı” mobil uygulamasını indirerek üyelik oluşturabiliyor ve kiralama işlemlerini anında gerçekleştirebiliyor.

Uygulamanın Karaoğlanoğlu, Zeytinlik, Doğanköy, Karakum, Beylerbeyi ve Ozanköy bölgelerinde aktif olarak kullanılabildiği belirtilirken; daha detaylı konum bilgileri için uygulamadan faydalanılabileceğinin ve belirlenen ücretlendirme modelinin “dakika ücreti: 10,99 TL”, “başlangıç ücreti: 10,99 TL”, “rezervasyon ücreti: 6,99 TL” olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, çevreci ve yenilikçi ulaşım çözümlerinin kent yaşamı açısından önemine dikkat çekti. Şenkul, “Şehir içi ulaşımda sürdürülebilir çözümlerin yaygınlaşmasını son derece önemsiyoruz. Bu tür mikromobilite uygulamalarının Girne’de hayata geçmesi, hem kent yaşamına hem de çevresel hedeflerimize katkı sağlayacaktır. Girne Belediyesi olarak bu yöndeki adımları desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.