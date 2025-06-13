Bafra’da polisten sahte dolar uyarısı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde;

“11 ve 12.06.2025 tarihlerinde, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde, müşteri olarak konaklamakta olan bir şahıs tarafından, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu 8 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 800 ABD doları sahte paranın, taksi, konaklama ve kumar ücreti karşılığında tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.

Sahte ABD Dolarlarının Seri Numaraları

MF57396205B,

KH62019732C,

HE71361680L,

KH62019741C,

HE71360920L,

HE71361221L,

PB91650524A ve PB91650436A

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.”