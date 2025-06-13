Polisten yapılan açıklama şu şekilde;

“Balıkesir’de bir şahsın sahibi olduğu horaza sigara ve rakı içirdiği görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Demirhan Polis Karakolu’na bağlı ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıs tespit edilerek, Hayvan Refahı Yasası’na aykırı olarak işlemiş olduğu suçlardan dolayı, Veteriner Dairesi tarafından kendisine 173 bin 876 TL idari para cezası kesilmiştir.”