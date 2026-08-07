Polis Genel Müdürlüğü tarafından belediye zabıtalarına yönelik “Soruşturma Memurluğu ve Kent Güvenliği Eğitimi” düzenlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, hafta süresince Polis Okulu Müdürlüğü’nde düzenlenen eğitime, 9 farklı belediyeden toplam 55 zabıta katıldı.

Program kapsamında zabıtalara, “Ceza Muhakemeleri Usul Yasası, Belediyeler Yasası, Şahadet Yasası, Trafik Sabit Ceza Makbuzu Yazımı, Dosya Yapımı, Kolluk ve Halkla İlişkiler ile Kent Güvenliği ve Devriye Hizmetleri” konularında teorik, ilçe trafik şubelerinde ise uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından bugün Polis Okulu Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle zabıtlara başarı sertifikaları takdim edildi.

Törende konuşan PGM I. Yardımcısı Gökay Karagil, kent güvenliğinin yalnızca polis teşkilatının değil, yerel yönetimler ve tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Belediye zabıtalarının da kamu düzeninin korunması, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve güvenli şehirlerin oluşturulmasında önemli bir rolü olduğunu ifade eden Karagil, tüm zabıtlara görevlerinde başarılar diledi.