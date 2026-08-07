Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş sırasında yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi, olayla bağlantılı 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün kullanımındaki araçla KKTC’ye giriş yapan C.M.T.’nin (E-24) şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, üzerinde yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve emare alındı.

C.M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan L.K.O. (E-25) tutuklanırken, Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.