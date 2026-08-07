Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerin tamamı temiz çıkarken, yerli 3 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Daireden verilen bilgiye göre, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin Devlet Laboratuvarında pestisit analizleri yapıldı.

İthal ürünlerde, analizi yapılan 52 numunenin tamamı temiz çıktı.

Yerli ürünlerde, analizi yapılan 21 numunenin 18’i temiz çıktı, 3 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Yeşilyurt’ta üretim yapan Tuncer Hüroğlu’na ait sultani üzümlerde (p-1/p-2) ve Mağusa’da üretim yapan Sinan Cömert’e ait molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilecek.