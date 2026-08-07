Kıbrıs Türk halkının siyasi, toplumsal ve ekonomik yaşamında iz bırakan, Kıbrıslı Türklerin ilk hekimleri arasında yer alan Dr. Şemsi Kazım Erkman, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Eğitim Bakanlığı, Meclis Başkan Yardımcılığı ve milletvekilliğinin yanı sıra Geçici Türk Yönetimi ve Cemaat Meclisinde de görevler üstlenen Erkman, Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde önemli yere sahipti.

Erkman için 10 Ağustos pazartesi saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlenecek. Aileden alınan bilgiye göre, Dr. Şemsi Kazım Erkman aynı gün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğlen namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

-Dr. Şemsi Kazım Erkman kimdir?

1929 yılında Baf'ın Yeşilova köyünde doğdu. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Gureba Hastanesinde genel cerrahi ihtisasını yaptı. 1958'de Kıbrıs’a dönerek Lefkoşa'da açtığı kliniğinde çalışmaya başladı.

Yine 1958 yılında Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Yönetim Kuruluna seçildi ve Kıbrıs Türk Gençlik Teşkilatı İkinci Başkanı olarak hizmet verdi.

Cemaat Meclisi Üyeliği’ne seçilen Şemsi Kazım; Meclisin Başkan Vekilliği ve başkanlığı görevlerini yürüttü. 1976 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinden (UBP) Lefkoşa milletvekili seçilen Erkman'ın milletvekilliği 13 Temmuz 1981’de sona erdi.

Erkman 5 çocuk babasıydı.