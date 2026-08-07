Geçitköy yakınlarında bugün 85 yaşındaki Turan Obalı'nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına neden olan sürücünün ve yolcuların polise yalan beyan verdiği belirlendi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sürücü Y.A. (K-21) iken yolculardan M.A.G.(E-25) sürücünün kendisi olduğunu söyledi.

Y.A. (E-21) ile yolcular Y.G.(E-21) ve S.D. (K-17) sürücünün M.A.G. olduğu yönünde yalan beyanda bulundu.

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Y.A. polise yalan bilgi vermenin yanı sıra “ölümlü kazaya sebebiyet verme”, “alkollü içki tesiri altında araç kullanma” ve “sigorta kapsamı dışında araç kullanma” suçlarından; M.A.G., Y.G., ve S.D., polise yalan bilgi verme suçundan tutuklandı.

-Kazada Turan Obalı yaşamını yitirmişti

Kaza, bugün saat 06.45 sıralarında Girne-Güzelyurt ana yolunun 23-24’üncü kilometreleri arasında, Geçitköy yakınlarında meydana gelmiş ve 85 yaşındaki Turan Obalı olay yerinde yaşamını yitirmişti.