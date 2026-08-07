Geçitköy yakınlarında bugün 85 yaşındaki Turan Obalı'nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına neden olan sürücünün ve yolcuların polise yalan beyan verdiği belirlendi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sürücü Y.A. (K-21) iken yolculardan M.A.G.(E-25) sürücünün kendisi olduğunu söyledi.

Y.A. (E-21) ile yolcular Y.G.(E-21) ve S.D. (K-17) sürücünün M.A.G. olduğu yönünde yalan beyanda bulundu.

Y.A. polise yalan bilgi vermenin yanı sıra “ölümlü kazaya sebebiyet verme”, “alkollü içki tesiri altında araç kullanma” ve “sigorta kapsamı dışında araç kullanma” suçlarından; M.A.G., Y.G., ve S.D., polise yalan bilgi verme suçundan tutuklandı.

-Kazada Turan Obalı yaşamını yitirmişti

Kaza, bugün saat 06.45 sıralarında Girne-Güzelyurt ana yolunun 23-24’üncü kilometreleri arasında, Geçitköy yakınlarında meydana gelmiş ve 85 yaşındaki Turan Obalı olay yerinde yaşamını yitirmişti.