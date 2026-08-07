Girne’de bir evin mutfağında çıkan yangın, ev sakinleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 02.00 sıralarında Yahya Bakır Sokak’taki bir evin mutfak bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sonucu mutfaktaki elektrikli bazı cihazlar ve stor perdeler yanarken, evin diğer odaları da islenerek hasar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.