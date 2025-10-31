Gazimağusa’da dün Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, S.B.T (E-19) ile H.D.Y’nin (E-19) tasarrufunda, ülkeye ithali yasak ve gümrüğe beyan edilmemiş 62 elektronik sigara ile çeşitli kullanım malzemeleri tespit edilerek emare alındı.

Polis, şahısların tutuklandığını açıkladı.

-Kumcuoğlu'na otopsi yapıldı

Yeşilırmak’ta 29 Ekim’de evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Rosemary Anne Kumcuoğlu’na (K-78) yapılan otopside, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis, ölüm nedeninin ileri tetkikler sonucunda netleşeceğini açıkladı.

-Girne’de yeşil reçeteye tabi ilaçlarla ilgili iki kişi tutuklandı

Girne’de 27 Ekim gecesi yapılan denetimlerde, O.A.A.R.F.A’nın (E-28) aracında ve evinde yapılan aramalarda, yeşil reçeteye tabi 19 hapı kanunsuz tasarruf ettiği belirlendi.

İlgili şahıs tutuklanırken, yürütülen ileri soruşturmada konuyla bağlantısı tespit edilen W.M.K.M.A.B. (E-27) de gözaltına alındı.

-Ergazi’de kumar oynayan 4 kişi ile mekân işletmecisine yasal işlem...

Ergazi’de dün bir lokalde yapılan polis kontrolünde, A.O (E-42), İ.D (E-50), İ.Ö (E-62) ve R.A’nın (E-59) kumar oynadıkları tespit edildi.

Mekânında kumar oynanmasına müsaade eden işletmeci N.A (E-56) ve bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

KKTC genelinde dün gerçekleştirilen polis denetimlerinde, ülkede yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.