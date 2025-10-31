Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 115 miligram alkollü olduğu belirlenen Fırangız Samedova (K-33), saat 00:10 sıralarında, Nureddin Ersin Sokakta yönetimindeki ZP 072 plakalı salon araçla güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki çöp bidonuna çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde gözetim altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.