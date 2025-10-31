“Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’ne olan 120 milyon TL’lik birikmiş yükümlülüklerin ödemeleri bugün itibarıyla yapılacak”

Koopbank, Binboğa, KoopSüt ve Zirai Levazım’ın mali yapısını güçlendirmek, güven ve istikrarı yeniden tesis etmek için harekete geçtiğini duyurdu.

Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’ne olan 120 milyon TL’lik birikmiş yükümlülüklerin ödemelerinin bugün itibarıyla yapılacağını bildiren Koopbank, özellikle hayvancılık ve tarım sektörlerine dolaylı katkı sağlayan bu kuruluşların yeniden üreten ve ekonomiye katma değer sağlayan hale gelebilmesi için tüm maddi ve kurumsal desteği sağlayacağını açıkladı.

Koopbank Yönetim Kurulu’nun yazılı açıklamasına göre, Koopbank’ın iştiraki olan Binboğa (Karma Hayvan Yemi, Harnup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.), KoopSüt (Süt Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.) ve Zirai Levazım’ın (Zirai Levazım Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd.’de) yeni yönetimleri dün yapılan genel kurullarda belirlendi.

-“120 milyon TL’lik birikmiş yükümlülüklerin ödemeleri bugün itibarıyla yapılacak”

Üç iştirakin yönetim kurullarına Koopbank’ın üst yönetiminden isimlerin seçildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Koop Süt, Zirai Levazım ve Binboğa’da geçmiş dönemlerde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle bu iştiraklerde önemli miktarda borç yükü oluşmuş, bu durum çalışanların maaş ödemelerinden Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve vergi yükümlülüklerine kadar birçok alanda ciddi aksaklıklara yol açmıştı.

Koopbank, ana hissedar sıfatıyla yeni dönemde gerekli sorumluluğu üstlenerek, iştiraklerin kurumsal yönetiminde istikrarı sağlamak ve mali yapıyı yeniden düzene koymak amacıyla kararlı bir adım atmıştır.

Bu çerçevede, çalışanlar ve iştirakler adına Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’ne olan 120 milyon TL’lik birikmiş yükümlülüklerin ödemeleri bugün itibarıyla gerçekleştirilecek. İştiraklerin sürdürülebilir mali yapıya kavuşması için kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlatılacaktır.”

-“Tüm maddi ve kurumsal destek Koopbank tarafından sağlanacak”

Koopbank iştiraklerinin yalnızca finansal açıdan değil, aynı zamanda ülke ekonomisi açısından da önemli bir rol oynadığının bilinciyle hareket edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar da ifade edildi:

“Özellikle hayvancılık ve tarım sektörlerine dolaylı katkı sağlayan bu kuruluşların yeniden üretken hale getirilmesi ve ülke ekonomisine katma değer yaratır hale gelmesi için tüm maddi ve kurumsal destek Koopbank tarafından sağlanacaktır.

Koopbank olarak önceliğimiz, kooperatifçilik ruhuna uygun biçimde, iştiraklerimizin çalışanlarına, üreticilere ve toplumumuza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, güven ve istikrarı yeniden tesis etmektir.”