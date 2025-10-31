Polis ekipleri, Ercan Havalimanı ve Karaoğlanoğlu’ndaki iki ayrı operasyonda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan üç kişiyi tutukladı.

-Karaoğlanoğlu’nda satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 18.00’de gerçekleştirilen operasyonda, A.K. (E-28) ve E.K. (E-27) isimli şahısların kaldığı evde arama yapıldı.

Yapılan aramada, satışa hazır paketler halinde toplam 150 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde madde kalıntısı bulunan hassas terazi ve makas ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler emare olarak alınırken, bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Ercan Havalimanı’nda kadın yolcu üzerinde uyuşturucu bulundu

Aynı gün 16.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda ülkeye giriş yapan M.L.D. (K-25) isimli yolcu üzerinde yapılan kontrolde, narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 30 gram tütünle karışık hintkeneviri ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan 5 adet kırık hap içeren öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı.

M.L.D. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.