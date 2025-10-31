Polis, pazar günü başlayacak büyük av mevsiminde yasalara ve avlanılabilecek bölgelere dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Tüm bölgelerde avcı kontrolleri yapılacağını da belirten polis, yasada belirtilen kurallara uymayanlar aleyhinde yasal işleme gidileceğini vurguladı.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan av bölgelerine, yasalara ve doğaya zarar vermeden sağduyulu şekilde avlanılmasını istendi.

-Kanlı veya parçalanmış bir av hayvanının fotoğraf veya görüntüsüyle ilgili uyarı...

Açıklamada, kanlı veya parçalanmış bir av hayvanının fotoğraf veya görüntüsünün; av günlerinde yasada belirtilen sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren görüntünün kamuya açık şekilde sosyal medya dahil, hiçbir yayın organında sergilenemesinin ve yayınlanmasının yasak olduğunun altı çizildi.

Açıklamada kurallar şu şekilde aktarıldı:

"Güneşin batışı ile doğuşu arasında avlanmak, baraj ve göletlere beş yüz den daha az mesafede, meskun mahallere iki yüz elli (250) metreden daha yakın mesafede avlanmak, motorlu araçtan ateş etmek, yasanın öngördüğü avlanma araçları ve yöntemleri dışında avlanmak, üçten fazla ve/veya kendi üzerine kayıtlı olmayan köpekle avlanmak ve av hayvanları dışında başka bir hedefe ateş etmek yasaktır.

Ava gidilen motorlu araçla, en yakın toprak veya asfalt yola 50 (elli) metre mesafeden daha fazla arazi içerisine girilemez. 50 (elli) metre mesafeden sonra av yerine yaya olarak gidilir. Araçlar ava kapalı bölgelere park edilemez.

Salon araç, van ve çift kabin tipi araçlar dışında, traktör, biçerdöver dahil tarım araçlarında, kamyon dahil iş araçlarında, ATV tipi araçlarda av tüfeği bulundurulamaz ve taşınamaz; bu araçlar av amaçlı kullanılamaz.

Kanlı veya parçalanmış bir av hayvanının fotoğraf veya görüntüsü, av günlerinde yasada belirtilen sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren görüntü kamuya açık şekilde sosyal medya dahil, hiçbir yayın organında sergilenemez ve yayınlanamaz.

Avcıların, av günlerinde sabah saat 04.00’den önce ve akşam 19.00’dan sonra toprak yollara silahlı olarak girmeleri yasaktır.

Av tüfekleri, kırık/iki parça halinde kılıf veya kutu içerisinde bagajı olan araçlarda bagajda, bagajsız araçlarda ise kabinde veya yük kısmında taşınır, av tüfekleri kırık/iki parça olsa bile kılıf veya kutu dışında taşınamaz".

Ateşli silah kayıt belgesi, geçerli tasarruf ve avlanma ruhsatı olmaksızın ateşli silah tasarruf etmek, taşıman ve avlanmanın suç olduğu vurgulanan açıklamada GKRY menşeili fişekleri tasarruf etmek ve bu tür fişeklerle avlanmanın yasak olduğuna da dikkat çekildi.

-Avlanabilecek av hayvanlar

"Av ruhsatı alan bir kişinin, hiçbir av döneminde saat 00:00’dan önce, kaymakamlıktan özel izin almadan silahını evden çıkarması ve aracında taşıması suçtur" denilen açıklamada, avlanabilecek av hayvanları ise şöyle sıralandı:

"Büyük Av’da Ova tavşanı, turaç, sülün, keklik, yaban güvercini, fassa, bıldırcın, cikla, çulluk, karga ve saksağan avlanabilir. Bir avcı Büyük Av’da her av günü için, yukarıda belirtilen av hayvanlarından toplamda en fazla kırk adet olmak üzere, en fazla bir tavşan, beş keklik veya turaç, sekiz çulluk, beş sülün, sekiz fassa ve yirmi cikla avlayabilir."