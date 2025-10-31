Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’yi kabul etti.

Yeni atanan BM Özel Temsilcisi Diagne’yle Erhürman arasındaki ilk görüşme olma niteliği taşıyan kabul Cumhurbaşkanlığı'nda saat 11.00'de başladı. Bu Erhürman'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk defa bir Birleşmiş Milletler yetkilisini kabulü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ve Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar eşlik ediyor.

Diagne'yi Cumhurbaşkanlığı binası girişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana karşıladı.

Erhürman ve Diagne’nin toplantı ardından açıklama yapması bekleniyor.

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne, çarşamba günü Rum Lider Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelmişti.