Hamitköy’deki inşaattan, dengesini kaybederek yaklaşık 1,80 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşen Christiana Ibeawuchi (E-40) yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün 10.30 sıralarında, Hamitköy’de yapımı devam eden inşaatta çalışan Cannan Rıchıbe Christiana Ibeawuchi (E-40), merdiven basamaklarından yukarı çıktığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 1,80 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşmesi sonucu yaralandı.

Ibeawuchi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kafatasında çatlak teşhisi nedeniyle, Nöroloji Yogun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

-Müstahdem tarafından hırsızlık

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir mobilya mağazasında çalışan H.A’nın (E-30) 21 Haziran’da, bir şirkete vermiş olduğu mobilyalara karşılık iş vereninin bilgisi dahilinde kendi banka hesabına havale edilen 200.000 TL parayı alıp, işyeri sahibine teslim etmeyerek tasarrufuna geçirerek çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, H.A. Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

-Kumar oynamak ve oynanmasına müsaade etmek

Dün saat 01.30 sıralarında, Mehmetçik’te faaliyet gösteren bir kahvehanede Polis tarafından yapılan denetimde, M.E.(E-56), D.B.(E-49), A.M.(E-51), E.C.(E-37), H.E.(E-43) ve D.O.(E-46)’nun, para karşılığında kağıt oyunu (pokerize) oynadıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve konu kahvehanede kumar oynanmasına müsaade eden H.K.(E-46) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Lefkoşa ve Gazimağusa’da dün kamuya açık yerlerde, R.K.(E-25) 239 miligram alkollü içki tesiri altında ve O.K.(E-31) ise alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermekten suçüstü tutuklandı.

-Yangın

Mutluyaka köy kavşağı ile köy girişi arasında bulunan bir arazide dün saat 19:00 sıralarında, meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 10 dönüm anız ve 5 dönüm biçilmemiş buğday yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.