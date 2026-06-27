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Lefkoşa’da meydana gelen "Sahte Resmi Belge Düzenleme ve Sahtelenmiş Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan S.D. mahkemeye çıkarıldı.

Şikayet Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Derviş Sadeli olguları aktardı.

Polis, 5 Mayıs 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen A.S.’nin hem kendisine ait Mitsubishi marka aracı hem annesi I.A.’ya ait Toyota Alion marka aracı satması için 2025 yılı Temmuz-Ağustos ayı içerisinde S.D.’ye verdiğini, her iki arabanın da satıldığını öğrendiğini ancak para almadığını ve devir işlemleri için herhangi bir vekaletnameye imza atmadığını söyleyip şikayetçi olduğunu söyledi.

Sahte Vekaletname Tespit Edildi

Polis, 22.05.2026 tarihinde Motorlu Araçlar Mukayyitliğinden yapılan soruşturmada ve temin edilen söz konusu evraklarda; 15.07.2025 tarihinde I.A. adına sahte bir vekaletname düzenlenerek aracın 07.08.2025 tarihinde bir şahıs adına devir olduğunu, A.S. adına da sahte bir vekaletname düzenlenip imzalanarak aracın 16.07.2026 tarihinde bir şahıs adına devir olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, 02.06.2026 tarihinde her iki aracın da emare alındığını kaydetti.

"Ben Atmış Olabilirim" Dedi

Polis, 26.06.2026 tarihinde şubeye celp edilen zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde A.S.’ye ait araç için düzenlenen sahte vekaletnamede imzanın A.S.’nin atmadığını söyleyip, “Kimin attığını hatırlamam, ben de atmış olabilirim” yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlıdan el yazısı ve imza örneği aldıklarını, A.S. ile annesi I.A.’nın vekaletnamedeki imzaların kendilerine ait olmadığını belirttiklerini ve her ikisinin de şikayetçi olduğunu kaydetti.

Araçların Parasının Zanlıya Ödendiği Belirtildi

Polis, araçların şimdiki sahiplerinden yapılan soruşturmada; araçları zanlıdan satın aldıklarını ve parasını zanlıya tamamen ödediklerini söylediklerini aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.