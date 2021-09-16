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Sahte para zanlıları 1 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen Sahte para banknot tasarrufu, Sahte parayı tedavüle sürme suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hasan Can Özgürsoy Tahsin ve Aleksandr Ayrapetov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Eylül 2021 Perşembe 12:07
Sahte para zanlıları 1 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı.

Özbey huzurda bulunan zanlılar Hasan Can Özgürsoy Tahsin ve Aleksandr Ayrapetov’un “Sahte para banknot tasarrufu, Sahte parayı tedavüle sürme” suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

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Polis 15 Eylül 2021 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Moonstar Döviz Bürosuna giden zanlı Hasan Can Özgürsoy Tahsin’in tasarrufunda bulundurduğu sahte 30 adet 50 Amerikan Dolarını verip tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını vermiş olduğu ifadesinde söz konusu paraları zanlı Aleksandr Ayrapetov’un kendisine verdiği beyanından sonra zanlı Ayrapetov’un da tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınan ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlıların ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sahte Para
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