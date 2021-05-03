banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Mazbata belası çok can yakacak!
Mazbata belası çok can yakacak!
‘’Sağlık kumarında’’ iki arabasını ve ekmek teknesini kaybetmek !
‘’Sağlık kumarında’’ iki arabasını ve...
Varoluş diye koşa koşa yok olmak
Varoluş diye koşa koşa yok...
KTÖS yine sahnede !
KTÖS yine sahnede !
banner376

Sahte davranış ile kayıt temin etme ve sahte belgeyi tedavüle sürme

39 yaşındaki şahıs tutuklandı..

03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00
Sahte davranış ile kayıt temin etme ve sahte belgeyi tedavüle sürme
banner337

banner341
02.05.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da, A.Y.(E-39) sokağa çıkma yasağı kuralına uymayıp sokağa çıktıktan sonra, Gazimağusa’da olmasına rağmen, İçişleri Bakanlığı online izin sistemine baş vurup, Güvercinlik köyünde olduğunu ve ateşi olduğu için acil hastaneye gitmesi gerektiğini beyan edip, sahte davranışla kayıt temin edip izin aldıktan sonra, temin etmiş olduğu sahte belgeyi görevli polislere göstermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Sahte Davranış Ile Kayıt Temin Etme Ve Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 oturma bankına çarpıp sırra kalem bastı
2 oturma bankına çarpıp sırra kalem bastı
14 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
14 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Girne'de uyuşturucu operasyonu
Girne'de uyuşturucu operasyonu
Yasal olmayan yoldan ülkeye giriş yaptılar
Yasal olmayan yoldan ülkeye giriş yaptılar
Aysu Emre İnal mahkemeye çıkarıldı
Aysu Emre İnal mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Tasarruflarında 3 gr ağırlığında uyuşturucu madde
Tasarruflarında 3 gr ağırlığında uyuşturucu madde
20 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
20 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Kalkanlı sakini Yıldız Önen aranıyor
Kalkanlı sakini Yıldız Önen aranıyor
Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme
Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim