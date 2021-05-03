Sahte davranış ile kayıt temin etme ve sahte belgeyi tedavüle sürme

02.05.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da, A.Y.(E-39) sokağa çıkma yasağı kuralına uymayıp sokağa çıktıktan sonra, Gazimağusa’da olmasına rağmen, İçişleri Bakanlığı online izin sistemine baş vurup, Güvercinlik köyünde olduğunu ve ateşi olduğu için acil hastaneye gitmesi gerektiğini beyan edip, sahte davranışla kayıt temin edip izin aldıktan sonra, temin etmiş olduğu sahte belgeyi görevli polislere göstermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.