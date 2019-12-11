Müstahdem teminatla serbest kaldı

Nisan – Kasım 2019 ayları içerisinde çalışmakta olduğu işyeri adına Efes pilsen bira ürünleri satış temsilcisi olarak çalıştığı esnada, Gazimağusa ve İskele’ de faaliyet gösteren 13 farklı iş yerine satışını yaptığı ürünlerin karşılığında tahsil ettiği 201771.51 TL’ yi sirkat eden aldığı para karşılığında iş yerlerine kesmiş olduğu tahsilat makbuzlarının ikinci suretlerinde oynama yapıp paranın bir kısmını çalıştığı işyerine vermek suretiyle sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme suçu işleyen Gazimağusa sakini Onur Durur şikayet üzerine 29.11.19 tarihinde tutuklanmıştı.

Tutuklandığı günden beri tutuklu bulunan zanlı, teminat maksatları bakımından bugün 11.12.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesine yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına yemin altında şahadet veren tahkikat memuru Löğmen Yücetürk olayla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı. Yücetürk şahadetinde, şikayet üzerine 19 iş yerinde soruşturmanın yapıldığını, iki iş yerinde bir bağlantı tespit edilmediğini, 13 iş yerinden tahsil etmiş olduğu 201771.51 TL parayı ve 85 adet tahsilat makbuzlarında oynama yapıp sahteleme yaptıktan sonra şirketine vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü belirtti.

Zanlının üzerlerinde oynama yaptığı 3 iş yerine ait tahsilat makbuzların incelenmek üzere el yazı örnekleriyle birlikte PGM’ne gönderildiğine değinen Yücetürk bu konuda bir raporun henüz ellerine ulaşmadığını söyledi.

Zanlıya 13 iş yerinde yapmış olduğu suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini belirten Yücetürk, zanlının davasına karşılık kabul ettiği yönünde cevap verdiğini söyledi. Soruşturma tamamlanmamakla beraber zanlının bundan sonraki aşamada tahkikata etki etme olanağı olmadığına vurgu yapan Yücetürk KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminatla serbest kalması yönünde emir vermesini talep etti.

Savcı yardımcısı Hüseyin Eser’in bir sorusu üzerine tahkikat memuru Yücetürk verdiği cevapta, zanlının şirkete bir ödeme yaptığını, şirketin şikâyetinden vazgeçtiğini ancak polisin şikâyetçi olduğunu belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik kartı, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 7000 TL nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50’ şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)