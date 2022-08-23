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Kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak

Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Salih Yiğit teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Ağustos 2022 Salı 15:34
Kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Salih Yiğit teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Behiç Tazeoğlu olguları aktardı. Polis, 20.08.2022 tarihinde saat 05:30 raddelerinde Lefkoşa'da Lefkoşa - Girne Anayolu 0-1 kilometreleri içerisinde çift şerit yol üzerinde iki şeridi ortalar vaziyette yönetimindeki ZRD 012 plakalı kiralık araç ile 141 mig etil alkol tesiri altında Güney istikametine doğru seyreden Güzelyurt'ta sakin Salih Yiğit’in (E- 30) dikkatsizliği sonucu o esnada önünde selden birinci şerit içerinde aynı istikamete doğru seyreden Lefkoşa'da sakin Erdoğan Atagören’in (E-72) yönetimindeki BY 797 plakalı Mercedes D 250 marka salon aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptığın anlattı. Polis, çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan ZRD 012 plakalı araç gidişine göre sağda bulunan yolun gidiş ve gelişini ayıran beton bariyere sağ ön tekerlek kısmı ile sürter şekilde çarpmış aynı anda da kontrolsüzce doğu istikametine doğru savrulan BY 797 plakalı araç yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan akasya ağaçlarına ön ve sağ yan kısmı ile çarpıp önü doğu istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durduğunu belirtti.  Polis, ZRD 012 plakalı aracın ise çarpmanın etkisi ile sürüklenerek yolun solundan çıkarak önü güney istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durduğunu söyledi. Polis, kaza sonucu yaralanan BY 797 plakalı araç sürücüsü Erdoğan Atagören’in kaza mahalline gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Nöroşirurji Servisi’nde müşahede altına alındığını, ZRD 012 plakalı araç sürücüsü Salih Yiğit’in ise suçüstü hali gereği tutuklanarak Merkez Karakolu hücrelerine yerleştirildiğini belirtti. Polis, BY 797 plakalı araç sürücüsü Erdoğan Atagören'in sağlık durumunun iyiye gittiğini ve servise alındığını söyledi. Polis, kiralık aracın Tolga Öztoycan adına kiralanırken konu aracı kullanan Güzelyurt'ta sakin Salih Yiğit'in sözleşmede ismi bulunmadığını ve sigorta kapsamı dışında olduğunu belirtti. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC Vatandaşı muteber 2 kefilin 150’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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