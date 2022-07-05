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Girne - Güzelyurt yolundaki kazada zanlı mahkemeye çıktı

Girne - Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Carole Anne Porter mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Temmuz 2022 Salı 21:27
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada zanlı mahkemeye çıktı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Carole Anne Porter mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru bulguları aktardı. Timel  01.07.2022 tarihinde, saat 18:45 raddelerinde Girne-Güzelyurt anayolu 15-16 kilometreleri arasında doğu istikametine doğru seyreden RJ 647 plakalı Land Rover marka araç sürücüsü Kayalar'da sakin Carole Anne PORTER’in, karşıdan gelmekte olan araçlara öncelik hakkı tanımadan yolun sağında bulunan bir restorantın park alanına dönüşe geçtiği esnada, o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden RY 273 plakalı Honda marka araç sürücüsü Lapta'da sakin Erol Şenkol'un önünü tıkayıp çarpası sonucu bir kaza meydana geldiğini söyledi. Polis kaza sonucu RY 273 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hatice ŞENKOL’un ağır yaralanarak, Ertuğ ŞENKOL’un ise hafif yaralı olarak ambulans ile Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde Hatice ŞENKOL’un tedavisinin devamı için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine sevk edilip çekilen röntgen sonucu L3 kemiğinin kırık olduğu ve batın kısmında Sıvı biriktiği tespit edilerek cerrahi serviste müşahede altına alındını belirtti. Polis memuru Oral Timel kaza sonucu RJ 647 plakalı araca 50000 TL, RY 273 plakalı araca ise 70000 TL tahmini hasar olduğu araç sürücüsü Carole Anne Porter’in nefesinde alkol kokusu olmasına rağmen alkolmetre test cihazına yeterli nefes örneği vermeyi ve kan örneği vermeyi reddettiğini mahkemeye aktardı. Ertuğ Şenkol’un ileri muanesinde L1 kemiğinde kırık tespit edildiğini belirtti. Yaralının tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikesi bulunmadığını ifade eden polis, ülkede oturma izni ile bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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