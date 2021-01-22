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1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler

Girne’de meydana gelen hırsızlık ve sahtekârlıkla para temini meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ayman Ghabraoui ve Soufiane Abouallah bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Ocak 2021 Cuma 17:31
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de meydana gelen hırsızlık ve sahtekârlıkla para temini meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ayman Ghabraoui ve Soufiane Abouallah bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler huzurda bulunan zanlılar Ayman Ghabraoui ve Soufiane Abouallah’ın 16 Ocak 2021 ve 19 Ocak 2021 tarihlerinde "Hırsızlık ve Sahtekârlıkla para temini" suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis 16 Ocak 2021 tarihinde saat 14.05 raddelerinde Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletme içerisinde Göğmen Börekçisi isimli işletmenin içerisinden Girne'de sakin zanlılar Ayman Ghabraoui ve Soufiane Abou - Allal işletmede müdürü olarak görev yapmakta olan Nazif Gökhan Elbire ait Xiaomi Redmi Note 9 Pro marka arka kısım beyaz renk 3600 TL değerindeki içerisinde Vodafone şirketine ait telefon hattının takılı olduğu cep telefonunu almak suretiyle sirkat ettiklerini söyledi. Polis zanlıların sirkat etmiş oldukları Xiaomi Note 9 pro marka telefonu Girne'de Canbolat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Dünya GSM isimli telefoncuya 1100 TL karşılığında satıp konu parayı sahtekârlıkla temin ettiklerini söyledi. Polis zanlıların yine 19 Ocak 2020 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Karaoğlanoğlu'nda faaliyet gösteren Lemar isimli markete müşteri olarak giden Alsancak'ta sakinler Soufiane Abou - Allal’ın ve Ayman Ghabraouie’nun, içki reyonu içerisinde bulunan 110 TL değerindeki Gordon's London Dry Gin marka alkollü içkiyi sirkat ettiklerini söyledi. Polis zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların sorgulandığını ve telefonu sattıkları Dünya GSM isimli telefoncu ziyaret edilmiş olup telefonu dükkâna gelen bir müşteriye satmış olduğunun öğrenilmesi üzerine söz konusu şahsın aranıp telefonun alınarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gözde Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayman GhabraouiSoufiane Abouallah
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