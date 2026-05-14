Güzelyalı’da iki kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında Güzelyalı’da, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, H.A.(E-19) ve A.T.’nin (E-27) tasarruflarında toplam 15 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, rulo haline getirilmiş 5 TL’lik banknot, kaşık, tabak ve kase bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İzinsiz alkollü içki tasarrufu ve satışı…

Girne’deki eğlence mekanlarına yönelik Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dün yapılan denetimlerde, bir eğlence mekanında yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki tasarruf edilip satıldığı tespit edildi. Bahse konu eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Ülkede kaçak iki kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz bulunan iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Yangın

Gaziveren-Aydınköy arasındaki bir arazide dün saat 11.30 sıralarında çıkan yangında, yaklaşık üç dönüm biçilmemiş arpa, üç dönüm biçilmemiş buğday, zeytin ağacı, damlama sulama lastikleri, plastik borular ile kamışlık, dikenlik ve kuru otlarla kaplı alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.