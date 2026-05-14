19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Girne Kordonboyu’nda gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak.

Girne Belediye’sinden verilen bilgiye göre, 19 Mayıs Salı gün boyu devam edecek programda; dans gösterileri, müzik performansları, eğitim etkinlikleri ve konserler yer alacak.

Girne Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlik programı saat 12.30’da stant açılışıyla başlayacak. Programda, Oğuz Veli Ortaokulu, Girne Turizm Meslek Lisesi, Girne Doğa Koleji, Osman Nejat Konuk Ortaokulu ve Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri modern dans, latin dansı, vals gösterileri ve müzik performanslarıyla sahne alacak.

Program kapsamında ayrıca Kıbrıs Aydın Üniversitesi tarafından ilk ve acil yardım uygulamalı eğitim etkinliği gerçekleştirilecek. Festival alanında gastronomi, sivil havacılık ve kabin hizmetleri, hemşirelik, mimarlık ve iç mimarlık bölümleri de ziyaretçilerle buluşacak.

Gecenin finalinde ise Hammer Stone, saat 19.00 ile 20.00 arasında sahne alacak.