14.05.2026 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde, Hüseyin KAĞITLI (E-30) 233 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AA 526 N plakalı salon araç ile kuzeybatı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun solunda park halinde bulunan MJ 123 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
AA 526 N plakalı araç sürücüsü Hüseyin KAĞITLI, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
14.05.2026 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Ömer Ali Sokak üzerinde, Sogand EBRAHIMI (K-26) yönetimindeki SH 438 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada İsmail Beyoğlu Caddesi kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yapması sonucu, o esnada sağından cadde üzerinde güney istikametine doğru 76 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Şevket EVRAN (E-19) yönetimindeki VJ 815 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan VJ 815 plakalı araç sürücüsü Şevket EVRAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.