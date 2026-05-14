Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), tarım arazilerinin yasayla koruma altına alınması, ithal tarımsal ürünlerin denetim altına alınması, tüm destek ile sübvansiyelerin günün şartlarına göre düzenlenerek direkt üreticiye verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak çiftçilerin gününü kutladı ve tarımın desteklenmesi, ülkelerin en öncelikli sektörü olması gerektiğine işaret etti.

Uluçam mesajında, küçük tarımsal aile işletmelerinin farklı destekleme politikaları ile desteklenmesi ve ülkedeki tarımsal tekelleşmeye son verilmesi gerektiğini de kaydetti.

Uluçam, tarım sektörüne bakıldığında bugün ne kısa, ne orta, ne de uzun vadeli elle tutulur projelerin varlığından bahsedilebileceğini savunarak hükümetlerin tarımsal arazileri inşaat sektörüne kaydırmak için çok hevesli olduklarını ileri sürdü.

Uluçam mesajında, "Kooperatifçilik gerçek anlamda yeniden yapılandırılmalı ve üreticilerin katılımı güçlü bir şekilde desteklenmeli hem üreticilere girdi hem pazar hem de kredi sağlayan ve yılsonunda oluşan geliri üreticileri ile paylaşan bir yapıya dönüştürülmesi sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gelecek on yıllar içerisinde iklim değişikliğinin dünyanın ve tarımın en büyük problemi olacağını kaydeden Uluçam, " Bu konu ile ilgili ciddi projeler hükümetler, ilgili meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile ortak geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.Bir kez daha çiftçilerimizin ve tarıma gönül vermiş tüm üretenlerin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.” dedi.