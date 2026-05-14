Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, bölgede yaşayan ailelere, doğal ve tarihi yapıyı bozmadan, bilirkişi projelerine dayalı portatif yapılaşma için özel statü verilmesini istedi.

Borak yazılı açıklamasında, “yasakçı ve baskıcı zihniyetin” insanları bıkma noktasına getirdiğini savundu.

“Alınacak önlemler ile her alan korunacak, kontrol edilecek, yerel halk tarafından sahiplenilecek ve doğal denge kontrol altına alınacaktır” diyen Borak, aksi halde çarpık yapılaşma, kontrolsüz gelişme ve doğal denge kaybı oluşacağını belirtti.

Borak, korunması gereken bölgelerde doğal ve mevcut yapıyı bozacak hiçbir planlama yapılmaması gerektiğini de kaydetti.