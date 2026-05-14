Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi, 15 Mayıs - 15 Temmuz tarihleri arasında (her iki tarih dahil olmak üzere), orfoz ve lahoz türlerinin, amatör (sportif) su ürünleri avcılık aracı veya uygulamasıyla avlanılmasının yasaklandığını duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamada, bu süre zarfında mesleki balıkçılar tarafından yürütülen balıkçılık faaliyetlerinde de, 40 metreden daha sığ sularda her türlü baragadi kullanımının yasaklandığı belirtilerek, orfoz ile lahoz için asgari avlanabilir boy limiti olan 45 cm’ye uyulması zorunluluğu hatırlatıldı.

Açıklamada, yasağın “Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü” kapsamında olduğu ve belirtilen kurallara uyulmaması halinde, Su Ürünleri Yasası’nın 32(A) ve 10(A) maddeleri uyarınca 1 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.

Bu süreçte tüm restoranlar, balık satış noktaları ve özellikle tüketicilerin hassasiyet göstermesi çağrısı da yapılan açıklamada, “Akdeniz resif ekosisteminin sağlığı açısından kritik öneme sahip bu türlerin, üreme dönemlerinde avlanmalarının önlenmesi, popülasyonlarının korunması ve iyileşmesi için hayati bir adımdır. Gelecek nesillerin de bu değerli türlerle buluşabilmesi için herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.