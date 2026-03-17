Kırsal kesim arsası hak sahipliği belgesinin üzerinde değişiklik yaparak, sahtekarlıkla 30 bin Sterlin para temin eden şahış tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının Eylül ayında Lefkoşa’da, M.Ş.’nin (E-37) dolandırmak kastıyla, kendi adına düzenlenen kırsal kesim arsası hak sahipliği belgesinin üzerinde yer alan kimlik ve pafta/parsel bilgilerinde değişiklik yaparak sahtelediği ve konu belgeyi bir şahsa ibraz ederek karşılığında toplam 30 bin Sterlin para temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.Ş. tespit edilerek tutuklandı.

-Gazimağusa'da sahtekarlıkla para temini

Gazimağusa'da 2024 yılında, E.İ.’nin (E-46), Mutluyaka köyünde arsası olmamasına rağmen, arsası olarak gösterdiği araziye 80 bin Sterlin karşılığında ev yapacağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunarak, konu şahıstan sahtekarlıkla toplam 14 bin 750 Sterlin para temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, E.İ. tespit edilerek tutuklandı.

-Girne'de kredi kartında sahtecilikten iki kişi tutuklandı

Girne'de faaliyet gösteren bir sigorta şirketinde çalışan U.Ç.(E-41) ve B.S.’nin (E-20), 13-17 Şubat tarihleri arasında dolandırmak kastıyla, mail order yöntemiyle kart veya hesap sahiplerinin izni olmadan, kart bilgilerini kullanarak sahte banka ödeme emri düzenledikleri ve şahısların hesaplarından çekiliş yaparak sahtekarlıkla toplam 993 bin 360 TL para temin ettikleri tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.