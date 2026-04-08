Rum Tüketiciler Derneği'nin araştırmasının, hane halkının yüzde 66'sının ekonomik açıdan zorlandığını ortaya koyduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, yüzde 66’ya denk gelen her on haneden nerdeyse 7’sinin, gelir düzeyleri temelinde, ekonomik açıdan zorlandığını yazdı.

Habere göre, Rum Tüketiciler Derneği tarafından yapılan 2026 yılına ait araştırmaya göre, hanelerden yüzde 26’sının ekonomik açıdan az zorlandığını; yüzde 25’inin ekonomik yükümlülüklerine yanıt vermeyi başardığını, yüzde 13’ünün ekonomik açıdan çok zorlandığını, yüzde 2’sinin ise hayatta kalma sorunuyla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.