Limasol’da, Suriye kökenli şahsa ait aracın kundaklandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Limasol’da ikamet eden Suriye asıllı kişiye ait aracın dün sabaha yakın kundaklandığını yazdı.

Habere göre, kundaklama sonucu araçta ciddi hasar meydana geldi.

Alithia gazetesi bir başka haberinde, polisin noel gecesi gerçekleştirdiği trafik kontrollerinde yaptığı testlerde 33 kişinin alkollü, 6 kişinin ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığını tespit ettiğini yazdı.

Haravgi gazetesi ise, Rum Merkezi Cezaevine ziyaret için giden 40 yaşındaki şahsın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirtti.

Haberde, 40 yaşındaki şahsın üzerinde yapılan aramada bir kâğıt içerisine sarılmış yasaklı madde bulunduğu belirtildi. Polis, bahse konu şahsın aracında ve evinde yaptığı aramada ise 14 gram hintkeneviri ile 2 gram kokain ele geçirdi.