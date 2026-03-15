PGM-Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 103 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Başkentte “kanunsuz bıçak taşıma”

Polisten verilen bilgiye göre dün, saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa’da, ülke genelinde yapılan asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan O.E.’nin (E-22) kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramada, kanunsuz olarak tasarrufta bulundurulan çakı emare olarak alındı, şahıs tutuklandı.

-“Mekan kapama saatine uymamak”: Gine’de bir bar işletmecisine yasal işlem

Polisten verilen bilgiye göre bu sabah, saat 02.30 sıralarında, Girne’de, ülke genelinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimler sonucu, bir barın iş yeri kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi.

Bahse konu bar işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıdı.