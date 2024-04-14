Güvercinlik ve Bafra’da 2 kişi ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün Güvercinlik’te sakin Niyazi Mehmet İşler (E-45), ikametgahı içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

Bafra’da da, bir otel odasında müşteri olarak bulunan Cüneyt Akar (E-50) ölü bulundu. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

-Ani ölümün nedeni kalp

Öte yandan Gazimağusa’da önceki gün ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Hürriyet Soy’un (E-57) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin; “kalp Hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Zümrütköy’de de ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Refik Salp’ın (E-49) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kronik akciğer ve kalp hastalıklarına bağlı dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de uyuşturucu

Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, bir markete ait araç park yerinde, süpheli olarak görülen park halinde bulunan G.D.’nin (E-38) kullanımındaki ve A.G.’nin (E-36) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, tasarruflarında içerisinde tütünle karışık yaklaşık 0,5 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da trafik kazası

Lefkoşa’da bugün sabah saatlerinde Osman Örek caddesi üzerinde, Ali Çildavul (E-29) 167 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ET 278 plakalı salon araç ile Metehan çemberine doğru seyrettiği sırada çembere geldiğinde, dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki kaldırıma çıktı. Araç bir işyerinin giriş basamaklarına çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Kazım Ergün (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Ali Çildavul sağ ayak kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde, Kazım Ergün ise acil serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.