iskele'de geçen yıl ekim ayında bir site içerisindeki evde meydana gelen “geceleyin ev açma, ikametgahtan hırsızlık, kasti hasar ve mülke tecavüz” meselesiyle ilgili aranan şahıs, Ercan Havalimanı’nda ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre 28-29 Ekim 2025 tarihleri arasında, İskele’de bir site içerisinde bulunan ikametgahın giriş kapısı kimliği meçhul şahıs/lar tarafından açılıp içeriye girildi ve mutfaktaki buzdolabında muhafaza edilen üç şişe bira alınıp çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak aranan M.A.(E-28) Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

-İskele’de “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”ndan bir kişiye tutuklama

İskele’de “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”ndan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen ilgiye göre, dün, saat 11.30 sıralarında, İskele’de bir sitede, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen M.K.’nin (E-35) üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, hassas terazi, 2 adet makas ve muhtelif ölçülerde kağıt parçaları bulunarak emare olarak alındı.

-İzinsiz ikamet: İki kişiye yasal işlem

Dün, kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

- “Sarhoşluk ve rahatsızlık”: İki kişi tutuklandı

Polis, dün kamuya açık yerlerde, A.K.K. (E-31) 237 miligram alkollü içki tesiri altında ve Lapta’da U.B.(E-52) 333 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptıklarını ve söz konusu iki kişinin suçüstü yakalanarak, tutuklandıklarını bildirdi.