Polis Genel Müdürlüğü, bölge karakollarıyla sınır kapılarında görev yapan polislerin pazartesinden itibaren yeni üniforma giyeceğini duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK) ve TC Emniyet Genel Müdürlüğü'nün katkısıyla hazırlanan yeni üniformalar personelden gelen talep üzerine aktif göreve uygun, rahat ve konforlu olarak tasarlandı.

Personelin görüşleri de alınarak tasarlanan yeni üniformalar pazartesinden itibaren, bölge karakollarıyla sınır kapılarında görev yapan polisler tarafından giyilecek.