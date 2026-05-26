Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İskele, Lapta Alsancak Çamlıbel ve Geçitkale Serdarlı Belediyelerindeki başkan adaylarını açıkladı.

CTP’nin İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu ve Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso oldu.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP’nin “Herkes İçin Hizmet” yerel yönetim vizyonu doğrultusunda üç yeni belediye başkan adayını açıkladı.

Kişi, CTP’nin bugün yönettiği belediyelerde ortaya koyduğu kaliteli ve güven veren hizmet anlayışını, devralmaya aday olduğu belediyelerde de hayata geçirmek için tüm gücüyle hazırlandığını vurguladı.

Mehmet Kale Kişi, CTP’nin yerel yönetim anlayışının; şeffaflık, doğru mali yönetim, liyakatli kadrolar, sosyal belediyecilik ve birlikte yönetim ilkelerine dayandığını kaydetti.

CTP’li belediyelerin, belediye meclisleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlarla uyum içinde çalışarak eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar yaşamın birçok alanına katkı sunduğuna işaret eden Kişi, şunları dile getirdi:

“CTP, bugün yönettiği belediyelerde ortaya koyduğu kaliteli ve güven veren hizmet anlayışını, devralmaya aday olduğu belediyelerde de hayata geçirmek için tüm gücüyle hazırlanmaktadır. CTP için belediyecilik; halkla birlikte yönetmek, kaynakları doğru kullanmak ve her yurttaşın yaşam kalitesini yükseltmektir.”