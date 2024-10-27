Lefkoşa’da 4 tutuklu...59 araç trafikten men

Polis Genel Müdürlüğü, 26-27 Ekim tarihleri, 22.00 - 02.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildiğini bildirdi.

-Lefkoşa

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, sürücülerin kullanımındaki araçlarda ve üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 7 gram metamfetamin, 1 gram hintkeneviri ve 1 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Mekân kapatma saatine uymadığı tespit edilen 4 işyeri işletmecisi, izni olmadan müzik yayını yapan 1 işyeri işletmecisi ve müzik yayın izni kurallarına uymadığı tespit edilen 1 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi yasak 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kontrol edilen 2 bin 83 araç sürücüsünden, 483'ü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 59 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerin 114’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 5’i alkollü içki tesiri altında, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma, 96’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 2’si emniyet kemeri takmadan, 46’sı seyrüsefer ruhsatsız, 11’i sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmaktan ceza aldı.

-Mağusa’da 19 araç trafikten men edildi, 2 tutuklu

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise, kumarhaneye girmesi yasak toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 815 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 218’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 2’si alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma, 38’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 43’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 3’ü sigortasız araç kullanma, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan ceza aldı. Polis, toplam 393 kişiyi rapor ederek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç trafikten men edildi. Denetimler sonucu 2 sürücü de tutuklandı.

-Girne’de ikamet izinsiz 5 kişi tutuklandı, 29 araç trafikten men edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ülkede ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmesi yasak 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam bin 684 araç sürücüsü kontrol edildi ve 87’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 20’si alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 9’u emniyet kemeri takmadan, 8’i sigortasız araç kullanma, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak olmak üzere 264 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 29 araç ise trafikten men edildi.

-Güzelyurt’ta uyuşturucu madde bulunduran 2 şahıs tutuklandı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara izmariti tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 690 araç sürücüsü kontrol edildi, 99'u çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Sürücülerin 29’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan ceza aldı.

-İskele’de 3 tutuklu, 55 araç trafikten men edildi

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, kullanımlarındaki araçlarda ve sürücülerin üzerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü ve cam pipo tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda Beyzbol sopası bulundurup taşıdığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Mekân kapatma saatine uymadığı tespit edilen 1 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi yasak 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam bin 735 araç sürücüsü kontrol edilirken, sürücülerin 117’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 16’sı alkollü içki tesiri altında, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız, 6’sı sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi. 340 araç sürücüsünün ceza alarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı denetimlerde, 55 araç ise trafikten men edildi.

(RU/TUĞ)