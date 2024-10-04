Polisten yapılan açıklamada, “2 Ekim’de, saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanına müşteri olarak giden N.M.’nin (K-41), borcuna karşılık olarak tasarrufunda bulundurduğu 20 adet 100'lük (toplam 2.000 ABD Doları) sahte olduğuna inanılan Amerikan Doları banknotu işletmeye vererek tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir” denildi.

Tedavüle sürülen sahte banknotların seri numaraları şöyle:

“PH27520468BH8, PH27520457BH8, PH27520464BH8, PH27520267BH8, PH27520414BH8, PH27520292BH8, PH27520285BH8, PH27520441BH8, PH27520444BH8, PH87660117BH8. PH27520145BH8, PH27520278BH8, PH27520431BH8, PH27520447BH8, PH27520434BH8, PH27520127BH8, PH27520152BH8, PH27520201BH8, PH27520172BH8 ve PH27520417BH8.

Polis, bahse konu şahıs; N.M. (K-41) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen J.J.’nin (K-41) “sahte banknot tasarrufu ve sahte banknotu tedavüle sürme” suçuyla tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri istendi.

(AN/ÖK)