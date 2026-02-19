Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) “dayatma ve demokratik hakların gaspı” gerekçesiyle bugünden itibaren hastanelerdeki sağlık kurullarına 3 ay süreyle katılmama kararı aldığını duyurdu.

Toplumun tüm kesimlerin birleşerek başta Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili süreç olmak üzere yaşananlara ses vermesinin, örnek ve kararlı bir duruş sergilemesinin tarihsel sorumluluk olduğunu belirten Tıp-İş, yazılı açıklamasında hükümeti eleştirdi.

Her geçen gün yeni yolsuzluk iddialarının kamuoyuna yansıdığı, ülke kaynaklarının belirli çevrelere aktarıldığı, gündemin bilinçli şekilde değiştirilmek istendiğini ileri süren Tıp-İş, siyasi iradenin bu iddiaların üzerine gitmek yerine hekimleri, öğretmenleri ve emekçileri hedef gösterdiğini savundu.

Yolsuzlukların araştırılması ve kamusal kaynakların şeffaf şekilde yönetilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, toplumsal tepkinin odağını dağıtmak amacıyla, çalışan kesimlerin hedef haline getirildiği de ileri sürüldü.

Halkın ortak malı ve değeri olan Telekomünikasyon Dairesi’ni kapalı kapılar ardında özel yabancı sermayeye teslim etmeye yönelik dayatmalar yapıldığını iddia edilen açıklamada, bu “yeni bir ihanet örneği” olarak değerlendirildi.

Tıp-İş, “Hukukun, şeffaflığın ve kamu yararının göz ardı edilmesini, ülke değerlerinin bir bir teslim edilmesi girişimlerini, süregelen dayatmaları ve demokratik hakların gaspını” protesto etmek, yok oluşa ve karanlığa dur demek amacıyla verilen mücadeleye destek belirtti.

Tıp-İş açıklamasında, “Bugünden itibaren hastanelerimizde yürütülen sağlık kurulu çalışmalarına 3 ay süre ile katılmama kararı aldığımızı kamuoyuna duyururuz” ifadelerine yer verildi.