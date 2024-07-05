Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Bölüm Müdürlüklerinde görevli memurlar, Thalassemia hastalarının artan kan ihtiyacına katkı yapmak için kan bağışında bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen kan bağışı etkinliğinde polis mensupları, “Kan Ver, Hayat Kurtar” sloganı ile insan hayatının korunması ve devamı için gerekli olan kanın teminine katkı koydu, sosyal sorumluluğunu yerine getirdi.

Etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Thalassemia Derneği Asbaşkanı Suziye Balkay, Thalassemia hastalarının artan kan ihtiyacına dikkati çekerek, Polis teşkilatına ve Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.