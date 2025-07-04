Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir eğlence mekanında polis tarafından yapılan denetimde, işletmenin alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde satış yaptığı tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, iş yerinde muhtelif markalarda alkollü içkilerin tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edilerek, emare olarak alındı. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da sarhoşluk

Gazimağusa’da kamuya açık bir yer olan Naim Tayyar Sokak’ta, 214 miligram alkollü U.B. (E-25) sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.