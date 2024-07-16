Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 8 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu, 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Gazimağusa’da, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.K.’nin (E-26) tasarrufunda yaklaşık 70 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 10 adet karton kağıt tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Girne’de de bugün erken saatlerde Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, G.G.’nin (E-33) kullanımındaki araçta yapılan aramada 4 paket satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 2,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Akabinde bahse konu şahsın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, içerlerinde yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet öğütücü ve bir adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de “Nokta Operasyonu” soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Girne Turizm Limanı’nda da dün, Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlüklerine bağlı Polis ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen “Nokta Operasyonu” kapsamında yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan F.İ. (E-34) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da 2 adet tabanca mermisi bulundu

Lefkoşa’da, dün, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, R.Y.’nin (E-28) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, 2 adet canlı tabanca mermisi tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de müşterinin tatil parasını tasarrufuna geçirdi

Girne’de faaliyet gösteren bir turizm acentesinde çalışan K.Ç.’nin (E-38), KKTC’de bulunan bir otelde tatil yapacak olan acente müşterisinden işyeri adına temin etmiş olduğu 76 bin 935 TL otel konaklama ücretini, işyerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de lojmanlardan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

İskele’de dün bir inşaatın şantiye alanı içerisinde bulunan işçi lojmanın kapısına ait kilit kırılarak, lojmanın koğuşunda muhafaza edilen 10 şahsa ait toplam 55 bin 300 TL nakit para çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Y. (E-40) tespit edilerek tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, M.Y.’nin 13 Temmuz tarihinde, Kalecik’te başka bir inşaatın şantiye alanı içerisinde bulunan işçi lojmanın açık durumdaki kapısından içeriye girdiği ve lojmanın koğuşunda muhafaza edilen iki şahsa ait toplam 63 bin 800 TL nakit parayı da çaldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de hırsızlık

İskele’de Long Beach bölgesinde, bir apartmanın girişinde bulunan apartman sakini bir şahsa ait bisiklet çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen G.S.D. (E-51) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Güzelyurt’ta hırsızlık

Güzelyurt’ta bulunan bir arazi içerisinde muhafaza edilen toplam 65 metre uzunluğundaki bakırdan mamul çelik zırhlı kablonun çalınması ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ö.(E-56), A.D.(E-30) ve H.T.(E-31) tespit edilerek tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahısların, çaldıkları kabloyu yetkili makamdan izinsiz olarak eriterek elde etmiş oldukları 154 kilogram bakırı ise, kendilerinin olduğunu beyan ederek Bostancı’da bir şahsa satarak, sahtekarlıkla 30 bin 800 TL temin ettikleri tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde dün Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da mekan kapatma saatine uymamak

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmede bugün sabaha karşı Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, işletmenin kapatma saatine uyulmayıp faaliyette olduğu tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.