Güney Lefkoşa’da pazar akşamı, yabancı uyrukluların birbirine ateş açtığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polisten yapılan açıklamaya göre, saat 22.00 sularında Paluriotissa’da meydana gelen olayda, 10 kadar yabancı uyruklunun kiliseye gitmek için bölgeye geldiğini ve akabinde, iki el ateş açma sesi duyulduğunu kaydederek, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını yazdı.

Haberde, polisin olayla ilgili soruşturması sonucunda, ateş açma olayının ardında Suriye uyruklu kişiler arasındaki anlaşmazlığın bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Gazete, ateş açan kişilerin henüz tespit edilemediğini ve kapalı devre kamera sistemlerinin incelenmeye devam ettiğini kaydetti.

- Limasol’da araca bomba konuldu

Gazete, bir diğer haberinde de, Limasol’da sakin 40 yaşındaki bir kişinin aracına, dün sabaha karşı kimliği belirsiz şahıslar tarafından bomba konulduğunu yazdı.

Bombanın patlamasıyla aracın alev alarak tamamen yandığını; yan tarafındaki apartmanın duvarında ve aynı yerde park halinde bulunan başka bir araçta da hasar meydana geldiğini kaydeden gazete, 40 yaşındaki şahsın daha önceden sabıkası bulunduğunu, ancak bombayı kimin koyduğuna dair herhangi bir fikri olmadığını söylediğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.