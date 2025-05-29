Polis Genel Müdürlüğü, “Polis Örgütü Sivil Hizmet Kadroları Analist Programcı Kadrosunda” görev yapacak erkek ve kadın adaylardan, 10-13 Haziran (her iki tarih dahil) tarihlerinde başvuru kabul edilecek.

PGM'den yapılan açıklamaya göre, başvurular şahsen Polis Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Personel İşleri ve Özlük İşleri Şubesi’nden yapılabilecek.

Münhal ilanı ve sınav duyuruları ile ilgili detaylı bilgiler, Polis Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi olan http://www.polis.gov.ct.tr adresinden temin edilebilecek.