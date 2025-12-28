ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

27.12.2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Nöroloji Servisinde tedavi görmekte olan Lefkoşa’da sakin Ülkü ÜLVİER (K-84) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

EVRAK SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME VE BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME (GELİŞME)

25.12.2024 tarihinde, Hamitköy’de, K.T.(E-24), kullanımında bulunan kazıcı yükleyici araç ile yapmış olduğu trafik kazasında, ehliyet sınıfının kullandığı aracı kapsamadığı gerekçesiyle, S.A.(E-26)’nın aracılığı ile H.A.(E-35)’nın bilgisi ve izni dahilinde sürüş ehliyetini temin edip H.A’nın kimliğine büründükten sonra, işvereni H.R.(E-52) ile birlikte Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kaportacıya giderek, sahte beyanname doldurmak ve belgenin ilgili sigorta acentesine verilmesini sağlamak suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilmiş ve K.T, H.A. ve S.A. tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meslede aranmakta olan zanlı H.R. de tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

27.12.2025 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Ali Rıza Sokak’ta, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen A.Y.(E-29)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BULARAK HIRSIZLIK

23.12.2025 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin kantininde, bir şahıs tarafından düşürülen kredi kartı kimliği meçhul bir şahıs tarafından bulunup alınmış ve konu karttan toplam 2.644,99 TL harcama yapılmak suretiyle çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.D.T.M.(E-18) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir..

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

26.12.2025 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Girne’de, arkadaşları ile tartıştığı gerekçesiyle A.U.(E-18), M.D.(E-20)’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, sağ elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. A.U. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.













YASADIŞI CEMİYETE AİT YIKICI VE PROPAGANDA NİTELİĞİ TAŞIYAN YAYINLAR BULUNDURMAK

27.12.2025 tarihinde, Gazimağusa’da, Y.V.(E-30) ile E.D.(K-25)’nin kalmakta oldukları ikametgahta Polis tarafından yapılan aramada, tasarruflarında bir terör örgütüne ait flama ile bez parçası bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

27.12.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

27.12.2025 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Gazimağusa’da kamuya açık bir yer olan Baykal Mahallesi’nde, C.T.B.(E-61) 232 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermiştir. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

27.12.2025 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Haspolat'ta UKÜ Kampüsü içerisinde, Cumhur YORULMAZ (E-43) 226 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RA 740 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Molto Market önlerine geldiğinde, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Mahmoud Mohamed Badawı ELTAHER (E-18)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Mahmoud Mohamed Badawı ELTAHER, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ kolunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. RA 740 plakalı araç sürücüsü Cumhur YORULMAZ, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 310 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,056 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 310 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 17 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

157’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

4’ü sigortasız araç kullanmak,

12’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

4’ü muayenesiz araç kullanmak,

8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

14’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak,

1’i trafik ışıklarına uymamak ve

99’u diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.